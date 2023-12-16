Гвардиола рассказал о трансферных планах «Манчестер Сити» на зимнее окно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о трансферных планах английского клуба на зимнее окно.

«Прямо сейчас у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Впрочем, всё зависит от того, уйдёт ли кто-то от нас или нет. Я не знаю, произойдёт ли это.

Кто-то остаётся, кто-то уходит. Всё зависит от количества игроков и того, проявляет ли себя молодёжь, на которую мы рассчитываем», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

После 16 туров АПЛ сезона-2023/2024 «Ливерпуль» расположился на первом месте в таблице, набрав 37 очков. «Арсенал» занимает второе место (36 очков). На третьей строчке — «Астон Вилла» (35), четвёртое место занимает «Манчестер Сити» (33). В следующем матче внутреннего первенства команда Хосепа Гвардиолы сыграет с «Кристал Пэлас» на домашней арене. Игра состоится сегодня, 16 декабря, и начнётся в 18:00 по московскому времени.