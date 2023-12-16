Харгривз – о Зинченко: левый защитник – единственная слабость «Арсенала»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и сборной Англии Оуэн Харгривз считает левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко слабой стороной команды.

«Для меня это единственная слабость. слабая позиция — левый защитник. Остальная часть команды достаточно хороша, чтобы пойти и выиграть АПЛ», — сказал Харгривз в подкасте на YouTube-канале The Kelly and Wrighty Show.

Напомним, в нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити». Ранее он выступал за «Уфу» и другие клубы.