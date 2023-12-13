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Игрок «Манчестер Сити» рассказал, что берёт пример с Александра Зинченко

Игрок «Манчестер Сити» рассказал, что берёт пример с Александра Зинченко
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Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал, что с точки зрения игры в футбол его ориентиром является футболист «Арсенала» Александр Зинченко, который выступал за «горожан» до перехода в лондонский клуб.

«Я смотрел много игр Зинченко. Я перешёл в «Сити» из-за того, что он покинул команду. Я смотрел нарезки его игры за «Арсенал» и подмечал какие-то моменты для себя. Он похож на меня. В составе национальной команды он играет на более высокой позиции, хотя в клубе он был защитником», — приводит слова Гомеса Relevo.

Напомним, Зинченко выступал за «Манчестер Сити» в период с 2016 по 2022 год. За это время украинский футболист принял участие в 128 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 12 результативными передачами.

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