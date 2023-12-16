Эндрик впервые прибыл в Мадрид для знакомства с «Реалом»

17-летний бразильский нападающий «Палмейраса» Эндрик впервые прилетел в Мадрид для знакомства со своим будущим клубом. Официальный переход футболиста в «Реал» состоится летом 2024 года.

Помимо визита в расположение клуба, Эндрик посетит домашний матч мадридцев с «Вильярреалом» на «Сантьяго Бернабеу», а также встретится с президентом «королевского клуба» Флорентино Пересом, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее — Twitter).

Контракт между Эндриком и мадридским «Реалом» был подписан в декабре 2022 года, когда футболисту было 16 лет. Согласно бразильским законам, переехать за границу для выступлений за испанский клуб он сможет в июле 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

В прошедшем сезоне-2023 на счету юного форварда 40 матчей во всех турнирах за взрослый состав «Палмейраса», в которых он отличился 12-ю забитыми голами.