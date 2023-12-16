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Мирча Луческу: мне трудно жить без футбола

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как он следит за успехами своего сына Рэзвана Луческу, который сейчас тренирует ПАОК.

«Фантастический результат Рэзвана. Он добился невероятных успехов в Лиге конференций, дважды обыграв «Айнтрахт», который полтора года назад выиграл Лигу Европы, а сейчас победил «Баварию» 5:1.

Благодаря выступлению в этой группе на ПАОК обратила внимание вся футбольная Европа. Я сейчас в Греции. Мне тяжело жить без футбола», – цитирует Луческу Digi Sport.

Команда Луческу-младшего заняла первое место в своём квартете Лиги конференций, набрав 16 очков. 14 декабря она обыграла в заключительном туре группы финский ХИК (4:2).

В чемпионате Греции ПАОК идёт третьим, отставая от лидера на два очка. Напомним, в составе ПАОКа выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.