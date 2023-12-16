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Мирча Луческу: мне трудно жить без футбола

Мирча Луческу: мне трудно жить без футбола
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как он следит за успехами своего сына Рэзвана Луческу, который сейчас тренирует ПАОК.

«Фантастический результат Рэзвана. Он добился невероятных успехов в Лиге конференций, дважды обыграв «Айнтрахт», который полтора года назад выиграл Лигу Европы, а сейчас победил «Баварию» 5:1.

Благодаря выступлению в этой группе на ПАОК обратила внимание вся футбольная Европа. Я сейчас в Греции. Мне тяжело жить без футбола», – цитирует Луческу Digi Sport.

Команда Луческу-младшего заняла первое место в своём квартете Лиги конференций, набрав 16 очков. 14 декабря она обыграла в заключительном туре группы финский ХИК (4:2).

В чемпионате Греции ПАОК идёт третьим, отставая от лидера на два очка. Напомним, в составе ПАОКа выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

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