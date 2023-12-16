FourFourTwo представил рейтинг лучших игроков планеты в 1990-х годах

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Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов мира в 1990-х годах. Бывший французский полузащитник Зинедин Зидан возглавил этот рейтинг, на втором месте расположился бразилец Роналдо, топ-3 замкнул итальянский экс-нападающий Роберто Баджо.

Зинедин Зидан (Франция). Роналдо (Бразилия). Роберто Баджо (Италия). Паоло Мальдини (Италия). Ривалдо (Бразилия). Марко ван Бастен (Нидерланды). Деннис Бергкамп (Нидерланды). Луиш Фигу (Португалия). Ромарио (Бразилия). Христо Стоичков (Болгария). Эрик Кантона (Франция). Габриэль Батистута (Аргентина). Лотар Маттеус (Германия). Роберто Карлос (Бразилия). Марсель Десайи (Франция).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

Ранее стали известны имена лучших итальянских игроков за всю историю по версии FourFourTwo.