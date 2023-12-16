FourFourTwo представил рейтинг лучших игроков планеты в 1990-х годах
Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших футболистов мира в 1990-х годах. Бывший французский полузащитник Зинедин Зидан возглавил этот рейтинг, на втором месте расположился бразилец Роналдо, топ-3 замкнул итальянский экс-нападающий Роберто Баджо.
- Зинедин Зидан (Франция).
- Роналдо (Бразилия).
- Роберто Баджо (Италия).
- Паоло Мальдини (Италия).
- Ривалдо (Бразилия).
- Марко ван Бастен (Нидерланды).
- Деннис Бергкамп (Нидерланды).
- Луиш Фигу (Португалия).
- Ромарио (Бразилия).
- Христо Стоичков (Болгария).
- Эрик Кантона (Франция).
- Габриэль Батистута (Аргентина).
- Лотар Маттеус (Германия).
- Роберто Карлос (Бразилия).
- Марсель Десайи (Франция).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стали известны имена лучших итальянских игроков за всю историю по версии FourFourTwo.
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