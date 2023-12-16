«Кокорин — игрок высокого уровня». Тренер «Торпедо-БелАЗ» — о российском нападающем

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Молош поделился мнением о российском нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«На всех тренировках он к нам подходил и тепло приветствовал. Постоянно много улыбается, на позитиве. На тренировках видно, как он даёт положительную энергию. То есть нет заносчивого отношения к другим. Плюс он мастеровитый футболист, по его техническим и тактическим действиям видно, что он игрок высокого уровня. Он делает разницу. От футболистов его уровня и его позиции этого и ждут. И чувствуется хорошая «химия» Кокорина с главным тренером, они общаются, улыбаются. Важно, когда у такого известного футболиста хороший контакт с тренером», — приводит слова Молоша Metaratings.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин принял участие в 13 матчах за «Арис» во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.