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«Кокорин — игрок высокого уровня». Тренер «Торпедо-БелАЗ» — о российском нападающем

«Кокорин — игрок высокого уровня». Тренер «Торпедо-БелАЗ» — о российском нападающем
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Молош поделился мнением о российском нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«На всех тренировках он к нам подходил и тепло приветствовал. Постоянно много улыбается, на позитиве. На тренировках видно, как он даёт положительную энергию. То есть нет заносчивого отношения к другим. Плюс он мастеровитый футболист, по его техническим и тактическим действиям видно, что он игрок высокого уровня. Он делает разницу. От футболистов его уровня и его позиции этого и ждут. И чувствуется хорошая «химия» Кокорина с главным тренером, они общаются, улыбаются. Важно, когда у такого известного футболиста хороший контакт с тренером», — приводит слова Молоша Metaratings.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин принял участие в 13 матчах за «Арис» во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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