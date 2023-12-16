Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв: Пиняев себя покажет во второй части сезона РПЛ

Дмитрий Сычёв: Пиняев себя покажет во второй части сезона РПЛ
Сергей Пиняев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Дмитрий Сычёв высказался о спаде в игре нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Я думаю, это нормальная ситуация. На Сергея выпала большая нагрузка. Он неплохо выступил, все его рассматривают как игрока основного состава, но ему 19 лет. Он приобретёт некую стабильность, потому что он ещё игрок сборной России, где-то может не хватать силёнок. У него всё будет хорошо. Пиняев себя покажет во второй части сезона РПЛ, главное, чтобы было без травм», – приводит слова Сычёва Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Сергей Пиняев провёл 18 матчей, в которых забил два мяча и оформил пять голевых передач. Также на счету футболиста семь игр в Фонбет Кубке России.

Напомним, Сергей Пиняев стал обладателем премии Лучший молодой футболист РПЛ сезона-2022/23, которую вручает «Чемпионат».

Материалы по теме
Будущее нашего футбола: кто стал Лучшим молодым игроком России в сезоне-2022/2023
Эксклюзив
Будущее нашего футбола: кто стал Лучшим молодым игроком России в сезоне-2022/2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android