Дмитрий Сычёв: Пиняев себя покажет во второй части сезона РПЛ

Бывший футболист Дмитрий Сычёв высказался о спаде в игре нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Я думаю, это нормальная ситуация. На Сергея выпала большая нагрузка. Он неплохо выступил, все его рассматривают как игрока основного состава, но ему 19 лет. Он приобретёт некую стабильность, потому что он ещё игрок сборной России, где-то может не хватать силёнок. У него всё будет хорошо. Пиняев себя покажет во второй части сезона РПЛ, главное, чтобы было без травм», – приводит слова Сычёва Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Сергей Пиняев провёл 18 матчей, в которых забил два мяча и оформил пять голевых передач. Также на счету футболиста семь игр в Фонбет Кубке России.

Напомним, Сергей Пиняев стал обладателем премии Лучший молодой футболист РПЛ сезона-2022/23, которую вручает «Чемпионат».