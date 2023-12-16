Генич — о лучшем бомбардире РПЛ: он сильнейший нападающий чемпионата? Конечно, нет

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич не считает лучшего бомбардира РПЛ Матео Кассьерру сильнейшим нападающим чемпионата.

«Он лучший нападающий чемпионата? Конечно, нет. По результативности – да. По мне, лучшим нападающим в первой части сезона был Кордоба или Тюкавин. Кассьерра – хороший нападающий, что он сейчас забивает – это замечательно. Матео компенсирует то, что не дал команде в прошлом сезоне, когда на него рассчитывали, но там был Малком, и он мог ситуацию исправить. Сейчас Кассьерра – тот самый наконечник для команды.

Нападающий — это серийный автомат. Если у него пошло по реализации, то пошло. Но я не возьмусь назвать его лучшим нападающим страны. Да, он может правильно ногу подставить, в подыгрыше хорош, может замкнуть передачу. Кордоба более разносторонний и мощный нападающий, мне его действия ближе. И Тюкавин шикарно провёл последние два месяца», — приводит слова Генича Metaratings.

В нынешнем сезоне чемпионата России по футболу Матео Кассьерра принял участие в 16 матчах и отметился 14 забитыми мячами.