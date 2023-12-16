Агент Джикии отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к защитнику

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Краснодара».

«По этому вопросу с футбольным клубом «Краснодар» я пока не контактировал», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Георгия Джикии, если зимой команду покинет парагвайский защитник Хуниор Алонсо.

Контракт 30-летнего защитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.