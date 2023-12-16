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Булыкин — о Джикии в «Краснодаре»: клуб принимает решение, рискнуть или нет

Булыкин — о Джикии в «Краснодаре»: клуб принимает решение, рискнуть или нет
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Краснодар».

«Для Джикии это хороший вариант, а для «Краснодара» — покажет время, сможет ли он там адаптироваться и показывать свою игру. Мы знаем его как очень хорошего защитника. Правда, в последнее время он не играет. «Краснодар» сам принимает решение, рискнуть или не рискнуть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» готов рассмотреть кандидатуру Георгия Джикии, если зимой команду покинет парагвайский защитник Хуниор Алонсо.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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