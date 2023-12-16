Лучано Спаллетти: сегодня игрокам больше нравится фэнтези-футбол, чем просто футбол

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти считает, что процесс цифровизации вредит футболистам.

«Сегодня существует проблема коварства виртуального мира, который противопоставляет себя миру телесному, состоящему из реальных взаимодействий. Теперь некоторым футболистам больше нравится играть в фэнтези-футбол, чем просто в футбол. Необходимо объяснить им, в чём заключается разница. Мы работаем в этом направлении», — приводит слова Спаллетти La Gazzeta dello Sport.

Напомним, Спаллетти возглавил сборную Италии минувшим летом. Вместе с национальной итальянской командой Спаллетти смог квалифицироваться на грядущий чемпионат Европы, который пройдёт летом 2024 года в Германии.

Фэнтези-футбол — это виртуальная интеллектуальная стратегическая игра, суть которой состоит в том, что каждый участник становится менеджером и собирает свою команду из реальных футболистов.