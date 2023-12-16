Спаллетти: Неаполь — мой дом, я покинул город, чтобы сохранить его красоту в своём сердце

Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий сборную Италии, рассказал о своём отношении к Неаполю спустя определённое время после ухода из клуба.

«О, «Наполи». Связь между мной и неаполитанским народом очень тесная. Это тот аспект, который я ценю больше всего. Теперь, когда я стал почётным гражданином Неаполя, могу сказать, что Неаполь — мой дом. Ни один простой смертный не заслуживает того, что здесь дали мне. Моя благодарность бесконечна.

Мне жаль, что я ушёл из клуба и покинул город, но я хотел сохранить их красоту в своём сердце и не подвергать её сомнению», — приводит слова Спаллетти сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, по итогам нынешнего сезона «Наполи» под руководством Спаллетти стал чемпионом Италии впервые за 33 года. Минувшим летом итальянский специалист покинул неаполитанскую команду и возглавил сборную Италии, вместе с которой квалифицировался в финальную часть чемпионата Европы 2024 года.

В начале декабря Спаллетти был удостоен звания почётного гражданина Неаполя.