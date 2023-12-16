Спаллетти — об участии Италии в Евро-2024: нам плевать, будут ли в нас верить или нет

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о настрое итальянской национальной команды перед грядущим чемпионатом Европы, который состоится летом 2024 года в Германии.

«В следующем году мы поедем в Германию в статусе чемпионов Европы, поэтому нам всё равно, верят ли в нас люди со стороны или нет. Это мы должны верить в себя и двигаться вперёд с чувством долга и самоотдачи. Мы не можем отступить, когда на наших плечах повязан флаг Италии», — приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.

Напомним, сборная Италии сыграет первый матч на чемпионате Европы с Албанией (15 июня), далее встретится с Испанией (20 июня), а в третьем, заключительном матче группового этапа сыграет с Хорватией (24 июня).