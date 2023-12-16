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Тарасов ответил на вопрос о самом запоминающемся матче первого круга РПЛ

Тарасов ответил на вопрос о самом запоминающемся матче первого круга РПЛ
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Бывший футболист Дмитрий Тарасов назвал самый запоминающийся матч первого круга Российской Премьер-Лиги. Он выделил игру 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак». Встреча прошла 5 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Какой матч в РПЛ больше всего запомнился? Наверное, когда первый раз попал на стадион с того момента, как разорвал контракт с «Локомотивом». Это была игра со «Спартаком». Было очень много положительных эмоций от возвращения в Черкизово. Всё знакомо, люди те же, осталось много ребят из персонала. Было очень приятно, этот матч мне запомнился», — сказал Дмитрий Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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