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Александр Мостовой поучаствовал в челлендже на точность в Матче звёзд Кубка России

Александр Мостовой поучаствовал в челлендже на точность в Матче звёзд Кубка России
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Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой пробил по воротам в челлендже Матча звёзд Фонбет Кубка России. Мероприятие проходит сегодня, 16 декабря, на «Live Арене» в Сколкове.

Видео доступно в телеграм-канале МАТЧ ПРЕМЬЕР

Александр Мостовой ударил красным мячом точно в нижний угол и разбил мишень с тремя очками.

После челленджей команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. До игры проходят челленджи — испытания на силу, скорость и ловкость игроков. В число членов жюри, кроме футболистов, вошли баскетболист Андрей Кириленко, фигуристка Евгения Медведева и гимнастка Ангелина Мельникова.

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