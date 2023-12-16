Денис Черышев назвал игрока «Реала» Мадрид, который больше всего его впечатлил

Российский футболист итальянской «Венеции» Денис Черышев назвал игрока испанского «Реала» Мадрид, который больше всего его впечатлил.

«До того, как я стал профессионалом, когда я был в качестве игрока «Кастильи», я был впечатлён Гути и его способностью менять матчи, выходя со скамейки запасных. Потом я встречался с ним на тренировке с Пеллегрини и был поражён его качеством.

Позже меня впечатлил Месут Озил, который был похож на Гути своим уровнем игры. Криштиану Роналду оказывал влияние, и мне нравился Карим Бензема, потому что он не был эгоистичным, несмотря на его большой талант», — приводит слова Черышева AS.

Напомним, Черышев является воспитанником «сливочных». Летом 2006 года перебрался из молодёжной команды в «Реал» Мадрид С, а уже через два года во вторую команду мадридцев — «Кастилью». Летом 2013 года присоединился к основной команде.

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