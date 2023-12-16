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«Арсенал» готовит предложение в размере € 60 млн за защитника «Спортинга»

«Арсенал» готовит предложение в размере € 60 млн за защитника «Спортинга»
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Защитник «Спортинга» и сборной Португалии Гонсалу Инасиу может перейти в «Арсенал». Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, «канониры» готовят лиссабонцам предложение по 24-летнему футболисту в размере € 60 млн. Лондонцы заинтересованы в усилении центральной зоны обороны. Отмечается, что представители «Арсенала» наблюдают за прогрессом португальца ещё с лета этого года.

В текущем сезоне Инасиу провёл за «Спортинг» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Милана» к защитнику «Арсенала» Якубу Кивёру.

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