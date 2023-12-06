Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Парма. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» интересуется защитником «Арсенала» Кивёром

«Милан» интересуется защитником «Арсенала» Кивёром
Аудио-версия:
Комментарии

«Милан» может усилиться защитником «Арсенала» и сборной Польши Якубом Кивёром. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, боссы «россонери» рассчитывают в зимнее трансферное окно договориться с лондонцами об аренде 23-летнего игрока обороны. «Милан» готов гарантировать поляку игровое время. «Арсенал», в свою очередь, не видит в защитнике игрока стартового состава.

Отмечается, что «Милан» хочет видеть Кивёра в своей команде на постоянной основе. Руководство итальянского клуба попытается включить в арендное соглашение опцию выкупа.

Кивёр перешёл в «Арсенал» в январе этого года из «Специи» за € 25 млн. В текущем сезоне польский защитник провёл за «канониров» 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Милана» к форварду «Баварии» Томасу Мюллеру.

Материалы по теме
Bild: «Милан» заинтересован в подписании Томаса Мюллера следующим летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android