Вместо Промеса и Смолова на Матч звёзд Кубка России привезли их картонные копии

Вместо футболиста «Спартака» Квинси Промеса и нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова на Матч звёзд Фонбет Кубка России привезли их картонные копии.

Фото: Владимир Четверик «Чемпионат»

Напомним, сегодня, 16 декабря 2023 года, на стадионе «Лайв Арена» (Новоивановское) состоялся Матч звёзд Кубка России между Командой Пути РПЛ и Командой Пути регионов. На нём работал судья Сергей Карасёв. Игра завершилась победой Команды Пути РПЛ со счётом 9:7.

В составе победителей забитыми мячами отличились Кирилл Маляров (дубль), Сергей Пиняев (дубль), Данил Круговой (дубль), Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелёшин. У сборной Пути регионов хет-трик оформил Максим Турищев, дубль в активе Никиты Дубчака, еще по разу голами отметились Константин Морозов и Кирилл Панченко. Отметим, что игра проходила в формате 5 на 5. Команды провели два тайма по 15 минут.