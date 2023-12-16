Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вместо Промеса и Смолова на Матч звёзд Кубка России привезли их картонные копии

Вместо Промеса и Смолова на Матч звёзд Кубка России привезли их картонные копии
Аудио-версия:
Комментарии

Вместо футболиста «Спартака» Квинси Промеса и нападающего московского «Динамо» Фёдора Смолова на Матч звёзд Фонбет Кубка России привезли их картонные копии.

Фото: Владимир Четверик «Чемпионат»

Напомним, сегодня, 16 декабря 2023 года, на стадионе «Лайв Арена» (Новоивановское) состоялся Матч звёзд Кубка России между Командой Пути РПЛ и Командой Пути регионов. На нём работал судья Сергей Карасёв. Игра завершилась победой Команды Пути РПЛ со счётом 9:7.

В составе победителей забитыми мячами отличились Кирилл Маляров (дубль), Сергей Пиняев (дубль), Данил Круговой (дубль), Руслан Безруков, Никита Кривцов и Павел Мелёшин. У сборной Пути регионов хет-трик оформил Максим Турищев, дубль в активе Никиты Дубчака, еще по разу голами отметились Константин Морозов и Кирилл Панченко. Отметим, что игра проходила в формате 5 на 5. Команды провели два тайма по 15 минут.

Материалы по теме
Фото
Александр Мостовой вышел на Матч звёзд Кубка России в образе царя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android