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Александр Мостовой вышел на Матч звёзд Кубка России в образе царя

Александр Мостовой вышел на Матч звёзд Кубка России в образе царя
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Сегодня, 16 декабря, состоится Матч звёзд Фонбет Кубка России между командами Пути РПЛ и Пути регионов. Тренер команды Пути РПЛ Александр Мостовой (на фото слева. — Прим. «Чемпионата») появился на мероприятии в образе царя.

Напомним, матч начнётся в 16:00 мск. Встреча будет проведена в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. Помимо самой игры, зрителей ждут челленджи под названиями «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл». Матч звёзд Кубка России состоится на стадионе «Лайв Арена» в Новоивановском (Московская область). В качестве главного судьи встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы.

Вместе с Александром Мостовым тренерами команды Пути РПЛ являются Андрей Аршавин и Сергей Овчинников.

Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России
16 декабря 2023, суббота. 16:20 МСК
Команда пути РПЛ
Не начался
Команда пути регионов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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