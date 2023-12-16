Александр Мостовой вышел на Матч звёзд Кубка России в образе царя

Сегодня, 16 декабря, состоится Матч звёзд Фонбет Кубка России между командами Пути РПЛ и Пути регионов. Тренер команды Пути РПЛ Александр Мостовой (на фото слева. — Прим. «Чемпионата») появился на мероприятии в образе царя.

Напомним, матч начнётся в 16:00 мск. Встреча будет проведена в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. Помимо самой игры, зрителей ждут челленджи под названиями «В цель», «Пинбол» и «Кипербатл». Матч звёзд Кубка России состоится на стадионе «Лайв Арена» в Новоивановском (Московская область). В качестве главного судьи встречи выступит Сергей Карасёв из Москвы.

Вместе с Александром Мостовым тренерами команды Пути РПЛ являются Андрей Аршавин и Сергей Овчинников.