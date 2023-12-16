«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: Матета на 76-й минуте сократил отставание гостей

В эти минуты проходит матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча проводится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:1.
На 24-й минуте игры «Манчестер Сити» вышел вперёд. В составе хозяев забитым мячом отметился Джек Грилиш. В начале второго тайма Рико Льюис удвоил преимущество «горожан». На 76-й минуте гости усилиями Жан-Филиппа Матета сократили отставание в счёте.
Напомним, «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 33 очка в 16 проведённых матчах. «Кристал Пэлас», в свою очередь, пребывает на 15-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.
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