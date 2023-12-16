Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: Матета на 76-й минуте сократил отставание гостей

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: Матета на 76-й минуте сократил отставание гостей
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Кристал Пэлас». Встреча проводится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Полом Тирни. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости хозяева ведут со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Грилиш – 24'     2:0 Льюис – 54'     2:1 Матета – 76'     2:2 Олисе – 90+5'    

На 24-й минуте игры «Манчестер Сити» вышел вперёд. В составе хозяев забитым мячом отметился Джек Грилиш. В начале второго тайма Рико Льюис удвоил преимущество «горожан». На 76-й минуте гости усилиями Жан-Филиппа Матета сократили отставание в счёте.

Напомним, «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав 33 очка в 16 проведённых матчах. «Кристал Пэлас», в свою очередь, пребывает на 15-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android