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«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в домашнем матче 17-го тура АПЛ

«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в домашнем матче 17-го тура АПЛ
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Сегодня, 16 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-Лиги между лондонским «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

В составе лондонского клуба забитыми мячами отличились Коул Палмер и Николас Джексон. При первом голе «синих» ассистировал Рахим Стерлинг. Голевой передачей на второй мяч отметился всё тот же Палмер.

«Челси» заработал 22 очка за 17 туров чемпионата Англии по футболу. Лондонская команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице. «Шеффилд Юнайтед», в свою очередь, остался на 20-м месте — в его активе по-прежнему восемь очков.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Палмер – 54'     2:0 Джексон – 61'    
Турнирная таблица АПЛ
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