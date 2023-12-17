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«Ливерпулю» будет непросто удержать Салаха следующим летом – Daily Mail

«Ливерпулю» будет непросто удержать Салаха следующим летом – Daily Mail
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах может сменить клубную прописку в 2024 году. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, клубы из Саудовской Аравии следующим летом вновь постараются подписать игрока «Ливерпуля» Салаха. Если в предыдущее трансферное окно красным удалось удержать своего лидера, то теперь, вероятно, им будет сложно это сделать. Отмечается, что Мохамед является приоритетом для спудовцев.

Напомним, 31-летний Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с мерсисайдским клубом египтянин выиграл чемпионат Англии, Кубок лиги и Кубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу. Его действующее соглашение с англичанами рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 65 млн.

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