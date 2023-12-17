Булыкин — о приходе Морено в «Сочи»: ставка на иностранца не всегда означает хорошее

Экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение на должность главного тренера «Сочи» 46-летнего испанского специалиста Роберта Морено.

«Таков был выбор владельца клуба. Он решил сделать ставку на иностранца, но это не всегда означает только хорошее. Скорее всего, с нашими специалистами не удалось договориться, хотя среди них есть те, кому можно доверить такую команду, сражающуюся за выживание. Многие из них уже доказали, что готовы справиться с задачей по сохранению прописки в РПЛ», — приводит слова Булыкина RT.

15 декабря официальный телеграм-канал «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Роберта Морено. 46-летний специалист ранее самостоятельно работал со сборной Испании, выступающим в чемпионате Франции «Монако» и испанской «Гранадой».

По итогам осенней части сезона «Сочи» находится на последнем месте турнирной таблицы, набрав 11 очков в 18 играх. Отставание «барсов» от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.