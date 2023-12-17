Защитник «Ман Сити» Льюис: парни в этой раздевалке хотят выигрывать в каждой игре

Защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис высказался о матче 17-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). 19-летний футболист забил свой первый мяч в Премьер-лиге.
«Когда я забил, было приятное чувство. Но как только произойдёт что-то дальше, это забывается. Теперь я не могу наслаждаться этим так сильно, как мне бы хотелось. Это позитив в негативной ситуации, в конце концов, мы хотели добиться результата, которого не получили.
Мы очень разочарованы результатом. Мы были хороши с точки зрения контроля над игрой, забили два гола, чтобы выйти вперёд, но в итоге не добились того результата, на который надеялись. Парни в этой раздевалке хотят выигрывать в каждой игре, так что, конечно, негативные моменты связаны с отсутствием победы», — приводит слова Льюиса официальный сайт «Манчестер Сити».
- 17 декабря 2023
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