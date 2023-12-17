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Гакпо: надеюсь, мы сможем повторить ту игру, когда разгромили «МЮ» со счётом 7:0

Гакпо: надеюсь, мы сможем повторить ту игру, когда разгромили «МЮ» со счётом 7:0
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Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился воспоминаниями от разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0) во втором круге прошлого сезона АПЛ в преддверии очной встречи.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
05 марта 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
7 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гакпо – 43'     2:0 Нуньес – 47'     3:0 Гакпо – 50'     4:0 Салах – 66'     5:0 Нуньес – 75'     6:0 Салах – 83'     7:0 Фирмино – 88'    

«Это была отличная игра. Мы знали, что должны побеждать. После хорошего первого тайма со стороны обеих команд во втором тайме мы действительно доминировали и забили много голов.

Я забил незадолго до перерыва, и, кажется, всего через две минуты после перерыва Дарвин Нуньес закатил второй мяч. Ещё через две минуты я забил третий. Отлично, что мы так быстро после перерыва убили интригу. Это было потрясающе.

В какой-то момент ты перестаёшь смотреть на счёт, ты просто хочешь доминировать и показывать свои лучшие качества. Думаю, что в тот день все провели действительно отличную игру. Надеюсь, мы сможем повторить её», — приводит слова Гакпо FourFourTwo.

Напомним, матч 17-го тура АПЛ между этими командами состоится сегодня, 17 декабря, и начнётся в 19:30 мск.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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