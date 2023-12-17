Гакпо: надеюсь, мы сможем повторить ту игру, когда разгромили «МЮ» со счётом 7:0

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо поделился воспоминаниями от разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0) во втором круге прошлого сезона АПЛ в преддверии очной встречи.

«Это была отличная игра. Мы знали, что должны побеждать. После хорошего первого тайма со стороны обеих команд во втором тайме мы действительно доминировали и забили много голов.

Я забил незадолго до перерыва, и, кажется, всего через две минуты после перерыва Дарвин Нуньес закатил второй мяч. Ещё через две минуты я забил третий. Отлично, что мы так быстро после перерыва убили интригу. Это было потрясающе.

В какой-то момент ты перестаёшь смотреть на счёт, ты просто хочешь доминировать и показывать свои лучшие качества. Думаю, что в тот день все провели действительно отличную игру. Надеюсь, мы сможем повторить её», — приводит слова Гакпо FourFourTwo.

Напомним, матч 17-го тура АПЛ между этими командами состоится сегодня, 17 декабря, и начнётся в 19:30 мск.