Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo
Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших футболистов мира в 2000-х годах. Этот список возглавил бразильский экс-нападающий Роналдиньо, на втором месте расположился француз Тьерри Анри, третья строчка досталась ещё одному бразильцу Роналдо.
- Роналдиньо (Бразилия);
- Тьерри Анри (Франция);
- Роналдо (Бразилия);
- Лионель Месси (Аргентина);
- Криштиану Роналду (Португалия);
- Зинедин Зидан (Франция);
- Хави (Испания);
- Андрес Иньеста (Испания);
- Луиш Фигу (Португалия);
- Андреа Пирло (Италия);
- Икер Касильяс (Испания);
- Уэйн Руни (Англия);
- Фабио Каннаваро (Италия);
- Кака (Бразилия);
- Златан Ибрагимович (Швеция);
- Джанлуиджи Буффон (Италия);
- Стивен Джеррард (Англия);
- Фрэнк Лэмпард (Англия);
- Алессандро Неста (Италия);
- Андрей Шевченко (Украина).
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
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