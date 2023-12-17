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Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших футболистов мира в 2000-х годах. Этот список возглавил бразильский экс-нападающий Роналдиньо, на втором месте расположился француз Тьерри Анри, третья строчка досталась ещё одному бразильцу Роналдо.

Роналдиньо (Бразилия); Тьерри Анри (Франция); Роналдо (Бразилия); Лионель Месси (Аргентина); Криштиану Роналду (Португалия); Зинедин Зидан (Франция); Хави (Испания); Андрес Иньеста (Испания); Луиш Фигу (Португалия); Андреа Пирло (Италия); Икер Касильяс (Испания); Уэйн Руни (Англия); Фабио Каннаваро (Италия); Кака (Бразилия); Златан Ибрагимович (Швеция); Джанлуиджи Буффон (Италия); Стивен Джеррард (Англия); Фрэнк Лэмпард (Англия); Алессандро Неста (Италия); Андрей Шевченко (Украина).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.