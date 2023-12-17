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Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo

Стали известны имена лучших игроков мира в 2000-х годах по версии FourFourTwo
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Британский футбольный журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших футболистов мира в 2000-х годах. Этот список возглавил бразильский экс-нападающий Роналдиньо, на втором месте расположился француз Тьерри Анри, третья строчка досталась ещё одному бразильцу Роналдо.

  1. Роналдиньо (Бразилия);
  2. Тьерри Анри (Франция);
  3. Роналдо (Бразилия);
  4. Лионель Месси (Аргентина);
  5. Криштиану Роналду (Португалия);
  6. Зинедин Зидан (Франция);
  7. Хави (Испания);
  8. Андрес Иньеста (Испания);
  9. Луиш Фигу (Португалия);
  10. Андреа Пирло (Италия);
  11. Икер Касильяс (Испания);
  12. Уэйн Руни (Англия);
  13. Фабио Каннаваро (Италия);
  14. Кака (Бразилия);
  15. Златан Ибрагимович (Швеция);
  16. Джанлуиджи Буффон (Италия);
  17. Стивен Джеррард (Англия);
  18. Фрэнк Лэмпард (Англия);
  19. Алессандро Неста (Италия);
  20. Андрей Шевченко (Украина). 

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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