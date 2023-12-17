Игрок «Барселоны» Канселу: забудьте, что говорит пресса, мы все поддерживаем Хави

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу опроверг слухи о том, что футболисты каталонского клуба не воспринимают тренерские идеи наставника сине-гранатовых Хави.

«Мы все поддерживаем Хави. Забудьте, что говорит пресса, я говорю вам правду, как о себе, так и о товарищах по команде. Он удивительный человек и легенда! Хави всегда ищет то, что будет полезным для команды. С ним крайне приятно работать», — приводит слова Канселу Managing Barca в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что некоторые игроки «Барселоны» не относятся серьёзно к тренерским методам Хави. В частности, назывались имена полузащитников Илкая Гюндогана и Френки де Йонга, нападающего Роберта Левандовского, а также вратаря Марка-Андре тер Штегена.

После 17 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 35 очков и занимает третье место.

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