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Защитник «Факела» Магаль высказался о плохом состоянии газона в матче со «Спартаком»

Защитник «Факела» Магаль высказался о плохом состоянии газона в матче со «Спартаком»
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Защитник воронежского «Факела» Руслан Магаль поделился мнением на тему плохого состояния газона «Центрального стадиона профсоюзов» в матче 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком». Встреча прошла 28 октября и завершилась победой «Факела» со счётом 2:0.

«Стечение обстоятельств, агрономы ни при чём. За сутки выпал снег. Месячная норма. Агрономы делали всё, что могли. Две команды играли на одном поле, оно одинаковое для всех. В чём проблема? «Спартак» играл в Калининграде просто на поле в снегу. И это не помешало ему выиграть», — сказал Магаль в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 25 ноября в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» оказался сильнее калининградской «Балтики» — 2:0. В той встрече забитыми мячами отметились Даниил Хлусевич и Квинси Промес.

Турнирная таблица РПЛ
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