Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ноябре чаще других на допинг проверялись игроки «Зенита», «Оренбурга» и «Ахмата»

В ноябре чаще других на допинг проверялись игроки «Зенита», «Оренбурга» и «Ахмата»
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты «Зенита», «Оренбурга» и «Ахмата» чаще других проверялись на допинг в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы антидопингового агентства РУСАДА, имеющиеся в их распоряжении.

По информации источника, в ноябре были проверены по три игрока из этих клубов: Никита Базилевский, Никита Лобов и Богдан Москвичев (все — «Зенит»), Арсен Адамов, Кирилл Капленко и Данила Хотулев (все — «Оренбург»), Евгений Харин, Иван Олейников и Гиорги Шелия (все — «Ахмат»).

В общем и целом в ноябре РУСАДА проверило на допинг 24 футболиста РПЛ: по два игрока «Рубина», «Факела», «Ростова», «Пари НН», «Балтики» и «Спартака», по одному — из ЦСКА, «Сочи» и «Крыльев Советов». Всего с января по ноябрь агентство протестировало 113 футболистов Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Дерби «Спартак» — ЦСКА и ещё 11 ярких матчей сезона РПЛ. Какой был лучшим?
Рейтинг
Дерби «Спартак» — ЦСКА и ещё 11 ярких матчей сезона РПЛ. Какой был лучшим?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android