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Тренер «Эвертона» Дайч: болельщики получают команду, которая отдаст все силы

Тренер «Эвертона» Дайч: болельщики получают команду, которая отдаст все силы
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал победу в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:0).

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Онана – 19'     0:2 Кин – 25'    

«Игроки очень хорошо выполнили то, о чём я их просил, и одержали хорошую победу. Они готовы принять вызов. Мы хотим, чтобы менталитет был открытым, и он здесь растёт. Игроки ни в чём не сомневаются. Я хвалю их за профессионализм.

Мы лучше владели мячом, но иногда важно понимать, как выигрывать. «Бёрнли» пытался найти разные способы игры, но мы придерживались поставленной задачи, вели 2:0, что важно в этом сезоне.

Игроки заслуживают огромной похвалы, как и болельщики. Они получают команду, которая отдаст все силы», — приводит слова Дайча ВВС со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, ранее с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Турнирная таблица АПЛ
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