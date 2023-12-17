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FourFourTwo представил рейтинг лучших испанских игроков в истории футбола

FourFourTwo представил рейтинг лучших испанских игроков в истории футбола
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Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших испанских футболистов в истории. Этот список возглавили два легендарных полузащитника каталонской «Барселоны» — Хави и Андрес Иньеста. Топ-3 замкнул не менее легендарный вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс.

  1. Хави (полузащитник).
  2. Андрес Иньеста (полузащитник).
  3. Икер Касильяс (голкипер).
  4. Давид Вилья (нападающий).
  5. Серхио Рамос (защитник).
  6. Серхио Бускетс (полузащитник).
  7. Рауль Гонсалес (нападающий).
  8. Луис Суарес Мирамонтес (полузащитник).
  9. Карлес Пуйоль (защитник).
  10. Давид Сильва (полузащитник).
  11. Франсиско Хенто (полузащитник).
  12. Хаби Алонсо (полузащитник).
  13. Жерар Пике (защитник).
  14. Фернандо Торрес (нападающий).
  15. Сеск Фабрегас (полузащитник).

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

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