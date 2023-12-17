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«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Брентфордом» и поднялась на второе место в АПЛ

«Астон Вилла» одержала волевую победу над «Брентфордом» и поднялась на второе место в АПЛ
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Сегодня, 17 декабря, состоялся матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Первый гол в мачте был забит в самом конце первого тайма. На 45-й минуте отличился полузащитник «Брентфорда» Кин Льюис-Поттер. На 71-й минуте арбитр оставил хозяев поля вдесятером, показав прямую красную карточку защитнику Бену Ми. На 77-й минуте защитник гостей Алекс Морено сравнял счёт. На 85-й минуте нападающий Олли Уоткинс вывел «Астон Виллу» вперёд. На 90+7-й минуте был удалён игрок гостей Бубакар Камара.

После этой победы в активе команды из Бирмингема стало 38 очков. Подопечные Унаи Эмери поднялись на второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко. «Брентфорд» с 19 очками расположился на 12-й строчке.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Льюис-Поттер – 45'     1:1 Морено – 77'     1:2 Уоткинс – 85'    
Удаления: Ми – 71' / Камара – 90+7'
Турнирная таблица АПЛ
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