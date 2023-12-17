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Стали известны имена лучших бразильских футболистов в истории по версии FourFourTwo

Стали известны имена лучших бразильских футболистов в истории по версии FourFourTwo
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Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших бразильских футболистов за всю историю футбола. Первое место занял легендарный нападающий «Сантоса» Пеле. На втором месте расположился бывший форвард мадридского «Реала», «Барселоны» и «Интера» Роналдо. Замкнул тройку бывший футболист «Ботафого» Гарринча.

Топ 10 лучших бразильских футболистов в истории футбола:

1. Пеле (нападающий).

2. Роналдо (нападающий).

3. Гарринча (нападающий).

4. Роналдиньо (нападающий).

5. Ромарио (нападающий).

6. Ривалдо (нападающий).

7. Зико (полузащитник).

8. Жаирзиньо (полузащитник).

9. Неймар (нападающий).

10. Сократес (полузащитник).

Всего в рейтинге британского издания FourFourTwo 32 футболиста. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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