Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны имена лучших бразильских футболистов в истории по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших бразильских футболистов за всю историю футбола. Первое место занял легендарный нападающий «Сантоса» Пеле. На втором месте расположился бывший форвард мадридского «Реала», «Барселоны» и «Интера» Роналдо. Замкнул тройку бывший футболист «Ботафого» Гарринча.

Топ 10 лучших бразильских футболистов в истории футбола:

1. Пеле (нападающий).

2. Роналдо (нападающий).

3. Гарринча (нападающий).

4. Роналдиньо (нападающий).

5. Ромарио (нападающий).

6. Ривалдо (нападающий).

7. Зико (полузащитник).

8. Жаирзиньо (полузащитник).

9. Неймар (нападающий).

10. Сократес (полузащитник).

Всего в рейтинге британского издания FourFourTwo 32 футболиста. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.