Источник: «Интер» не будет покупать нападающего зимой из-за малого бюджета

Итальянский «Интер» не будет покупать нападающего в зимнее трансферное окно из-за малого бюджета, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, на данный момент у миланской команды нет свободных денег для трансфера форварда. А если даже финансы появятся, то будут потрачены на покупку защитника.

На данный момент Марко Арнаутович и Алексис Санчес показывают не очень хорошую игру за «Интер». При этом другими форвардами команды являются Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

На данный момент после 15 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 38 очками. Его ближайшие преследователи — «Ювентус» (37) и «Милан» (32), однако у этих команд по 16 проведённых матчей в чемпионате Италии.