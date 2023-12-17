Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Интер» не будет покупать нападающего зимой из-за малого бюджета

Источник: «Интер» не будет покупать нападающего зимой из-за малого бюджета
Комментарии

Итальянский «Интер» не будет покупать нападающего в зимнее трансферное окно из-за малого бюджета, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, на данный момент у миланской команды нет свободных денег для трансфера форварда. А если даже финансы появятся, то будут потрачены на покупку защитника.

На данный момент Марко Арнаутович и Алексис Санчес показывают не очень хорошую игру за «Интер». При этом другими форвардами команды являются Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

На данный момент после 15 сыгранных матчей итальянской Серии А «Интер» является лидером чемпионата с 38 очками. Его ближайшие преследователи — «Ювентус» (37) и «Милан» (32), однако у этих команд по 16 проведённых матчей в чемпионате Италии.

Материалы по теме
Источник: игрок «Боруссии» Дортмунд Тома Мёнье может перейти в «Интер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android