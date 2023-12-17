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Источник: «Пари НН» предложил «Алании» 20 млн рублей за полузащитника Царукяна

Источник: «Пари НН» предложил «Алании» 20 млн рублей за полузащитника Царукяна
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«Пари Нижний Новгород» заинтересован в приобретении 22-летнего полузащитника владикавказской «Алании» Валерия Царукяна. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, «Пари Нижний Новгород» уже сделал официальное предложение по покупке Царукяна. Сумма возможного трансфера составит чуть более 20 млн рублей. Также отмечается, что прошлым летом «Факел» продал Царукяна в «Аланию» за 18 млн рублей.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги Валерий Царукян провёл 20 матчей в составе «Алании», в которых отметился одним забитым мячом. В данный момент «Алания» занимает шестое место в таблице Первой лиги, набрав 32 очка за 20 встреч. «Пари НН» располагается на девятом месте в таблице РПЛ, команда Юрана набрала 24 очка за 18 игр.

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