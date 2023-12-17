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Жоаозиньо: мне было бы очень интересно снова поиграть в России

Жоаозиньо: мне было бы очень интересно снова поиграть в России
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Бывший футболист «Сочи», «Краснодара» и московского «Динамо» Жоаозиньо, в данный момент выступающий за бразильский «Новоризонтино», рассказал, что хотел бы снова поиграть в Российской Премьер-Лиге и будет готов принять предложение от клубов РПЛ.

«Мне было бы очень интересно снова поиграть в России, если поступит предложение. Но пока ничего нет», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 34-летний Жоаозиньо выступал за «Сочи» с 2020 года. Ранее он также играл за «Краснодар» и «Динамо». Бразилец уехал из России по окончании прошлого сезона Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что «Сочи» предлагал своему бывшему футболисту Жоаозиньо остаться на административной или тренерской должности, но бразилец захотел продолжить игровую карьеру.

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