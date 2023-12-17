Алаба получил травму в матче с «Вильярреалом» и не смог покинуть поле самостоятельно
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Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил травму в матче 17-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:0), который проходит в данный момент, и не смог покинуть поле самостоятельно.
На 32-й минуте Алаба в результате столкновения получил повреждение колена. После оказания помощи защитник благодаря медицинскому персоналу «сливочных» покинул поле. Его заменил на 35-й минуте партнёр по команде Начо Фернандес.
Фото: Кадр из трансляции
Австрийский защитник перебрался в испанский клуб летом 2021 года из «Баварии» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за «Реал» Мадрид 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Испания - Примера . 17-й тур
17 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
4 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Беллингем – 25' 2:0 Родриго – 37' 2:1 Моралес – 55' 3:1 Диас – 64' 4:1 Модрич – 69'
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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