Алаба получил травму в матче с «Вильярреалом» и не смог покинуть поле самостоятельно

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба получил травму в матче 17-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:0), который проходит в данный момент, и не смог покинуть поле самостоятельно.

На 32-й минуте Алаба в результате столкновения получил повреждение колена. После оказания помощи защитник благодаря медицинскому персоналу «сливочных» покинул поле. Его заменил на 35-й минуте партнёр по команде Начо Фернандес.

Фото: Кадр из трансляции

Австрийский защитник перебрался в испанский клуб летом 2021 года из «Баварии» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за «Реал» Мадрид 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.