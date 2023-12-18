«Вильярреал» доигрывал тайм с «Реалом» вдесятером. Тренер не хотел тратить слот на замену

«Вильярреал» доигрывал первый тайм матча 15-го тура испанской Примеры с «Реалом» Мадрид (0:2), который проходит в данный момент, вдесятером, так как тренер команды Марселино не хотел тратить слот на замену.
Нападающий гостей Херар Морено на 45+3-й минуте присел на газон, держась за поверхность бедра. Марселино отказался заменить в первом тайме травмированного игрока, так как не хотел тратить слот. Для замен командам доступно всего пять слотов, а замена в перерыве не считается. В итоге «Вильярреал» оставшиеся три минуты играл в меньшинстве.
Ранее в матче из-за травм были заменены игрок гостей Алекс Баэна и защитник «сливочных» Давид Алаба.
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