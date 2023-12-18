Радимов ответил на вопрос, кто придёт в «Спартак» в случае ухода Абаскаля из клуба

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов ответил на вопрос о том, кто может возглавить «Спартак» в случае ухода нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Напомним, ранее Радимов рассказал, что Гильермо Абаскаль в ближайшее время может возглавить испанскую «Севилью».

«Кто придёт вместо Абаскаля, Валерий Карпин? Там (Александр) Мостовой есть (смеётся). Моё мнение: Карпин — идеальная фигура для «Спартака», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 18 матчах чемпионата. «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале текущего года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.