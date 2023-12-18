Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов ответил на вопрос, кто придёт в «Спартак» в случае ухода Абаскаля из клуба

Радимов ответил на вопрос, кто придёт в «Спартак» в случае ухода Абаскаля из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов ответил на вопрос о том, кто может возглавить «Спартак» в случае ухода нынешнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Напомним, ранее Радимов рассказал, что Гильермо Абаскаль в ближайшее время может возглавить испанскую «Севилью».

«Кто придёт вместо Абаскаля, Валерий Карпин? Там (Александр) Мостовой есть (смеётся). Моё мнение: Карпин — идеальная фигура для «Спартака», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 18 матчах чемпионата. «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

Абаскаль возглавляет тренерский штаб «Спартака» с лета 2022 года. В феврале текущего года 34‑летний испанец продлил контракт с красно‑белыми до лета 2025 года.

Материалы по теме
Радимов: Абаскаль уйдёт из «Спартака» в «Севилью», он один из трёх кандидатов на пост
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android