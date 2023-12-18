Радимов: Абаскаль уйдёт из «Спартака» в «Севилью», он один из трёх кандидатов на пост

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в ближайшее время может возглавить испанскую «Севилью».

«Думаю, что Абаскаль уедет сейчас. Не далее как вчера разговаривал с друзьями‑испанцами, они говорят, что он претендует на пост тренера «Севильи». Там три кандидата, он один из них. Новость вышла в испанских СМИ. Если будет предложение от «Севильи», он туда сорвётся», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 18 матчах чемпионата. «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.