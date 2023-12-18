Голкипер «Зенита» Кержаков рассказал о самой необдуманной трате денег

Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о самой необдуманной трате денег.

«Большие деньги пришли уже в достаточно зрелом возрасте. Слетала ли башня? Наполовину. Я тогда в Москве жил, там сложно сдержаться. Ресторанная жить стала немного подзатягивать. Первое время финансами занималась мама. Самая необдуманная трата денег? Мотоцикл. Я на нём вообще не умел ездить», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ» со ссылкой на «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Кержаков является воспитанником «Зенита». За основную команду вратарь выступает с 2015 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов.