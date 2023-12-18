Милош Лукович, которым интересуется «Спартак», опубликовал в соцсетях фото Промеса

Нападающий сербского клуба «ИМТ Белград» Милош Лукович, которого СМИ связывают с московскими «Динамо» и «Спартаком», опубликовал в «сториз» своих соцсетей фотографию нападающего красно-белых Квинси Промеса. Вероятно, эту публикацию можно расценивать как намёк на переход в «Спартак», ведь никаких других мотивов для размещения подобного фото не прослеживается — Промес и Лукович никогда не играли вместе и не были замечены за совместным времяпровождением вне футбольного поля.

Фото: Соцсети Милоша Луковича

Напомним, ранее спортивный журналист Иван Карпов заявил, что московские команды всерьёз интересуются 18-летним форвардом, а спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт ездил в Сербию, чтобы пообщаться с руководством «ИМТ Белград» по поводу игрока.

При этом белградский клуб хочет за трансфер Луковича € 6 млн. Команда уже отказала шведскому «Мальмё», который предложил за Милоша € 2 млн.