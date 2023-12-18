Моуринью: в 2014 году мы с «Челси» ехали в Ливерпуль, чтобы уничтожить их титул

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о победе «Челси» над «Ливерпулем» в апреле 2014 года, которая стоила «красным» титула.

«Мы называли Брендана Роджерса «Special two» (по аналогии с прозвищем Моуринью «The Special One» (особенный). — Прим. «Чемпионата»). Мы были в полуфинале Лиги чемпионов и сыграли вничью 0:0 с «Атлетико» в Мадриде, а затем провели ответный матч. Для нас игра с «Ливерпулем» ничего не значила, потому что мы могли занять только второе или третье место. Я хотел провести игру в пятницу или субботу в обед, но Премьер-лига не разрешила.

Мы плакали и умоляли, но они сказали «нет», и мы не могли привезти на «Энфилд» вторую команду. Поэтому я отправился туда, чтобы разрушить их праздник. Мы играли так, будто едем туда, чтобы выиграть титул, но это было не так. Парни на улице продавали футболки с надписью, что «Ливерпуль» — чемпион, а этого делать нельзя, поэтому мы поехали туда, чтобы уничтожить их титул», — сказал Моуринью в интервью YouTube-каналу The Obi One Podcast.