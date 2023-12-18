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Джон Терри: Беллингем великолепен, а Карло Анчелотти — великий тренер

Джон Терри: Беллингем великолепен, а Карло Анчелотти — великий тренер
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Легенда и экс-капитан английского «Челси» Джон Терри поделился мыслями о будущем выступлении мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, а также похвалил полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема и главного тренера Карло Анчеллоти.

«Мадридский «Реал» произвёл на меня большое впечатление. Джуд Беллингем великолепен, а Карло Анчелотти — великий тренер, и я думаю, что они могут пройти весь путь», — приводит слова Терри Madrid Universal.

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Мадридский «Реал» получил себе в соперники немецкий «РБ Лейпциг». Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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