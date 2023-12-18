Промес стал резидентом ОАЭ, теперь он сможет поехать на сборы «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес получил резидентскую визу ОАЭ. Благодаря этому он сможет без проблем пересекать границу арабского государства и с большой долей вероятности поедет с красно-белыми на зимний сбор в Дубае, информирует «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что в 2023 году Промес пропустил сборы «Спартака» в ОАЭ и Турции. Клуб не назвал официальной причины этого, однако, по слухам в СМИ, Квинси не ездил на сборы из-за риска его экстрадиции на родину ввиду открытых против него в Нидерландах уголовных дел.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв на пятом месте. После 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 30 очков.

Промес в нынешнем сезоне сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.