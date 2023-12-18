В «Милане» прокомментировали результаты жеребьёвки Лиги Евопы

Бывший защитник «Милана», а ныне почётный вице-президент клуба Франко Барези прокомментировал результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. Напомним, соперником «Милана» стал французский «Ренн».

«Мы знаем, что в футболе нельзя никого недооценивать, но «Милан» должен быть амбициозным и мыслить масштабно. Французские команды сложны, но мы должны думать о победе. Мы — «Милан», мы должны мыслить масштабно: никого не обижая, но мы должны правильно воспринимать это соревнование», — приводит слова Барези сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, сегодня, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023/2024. В жеребьёвке приняли участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.