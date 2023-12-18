Яна Ромашкина — о Тикнизяне: мой муж из-за меня встаёт в 3:30 утра

Яна Ромашкина, которая является ведущей «Матч ТВ» и женой футболиста московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказала, что игрок встаёт из-за неё в 3:30 утра.

«У меня утренние эфиры. Работаю в прямом эфире с семи утра до 10. Встаю где-то в 3:30 утра. Приезжаю на работу в четыре. До шести мы что-то пишем, находим, отмечаем. Я вообще не высыпаюсь, у меня нарушен режим.

Нужно сказать спасибо Наиру за то, что он для меня делает. Не каждый мужчина так будет делать. Тем более профессиональный спортсмен, которому нужно высыпаться. Каждое утро, когда моя смена, он встаёт со мной в 3:30 утра, провожает и отвозит меня на работу, возвращается домой и досыпает.

Иногда не спит и смотрит мои эфиры, иногда досыпает. Никогда не было такого, чтобы он со мной не поехал или сказал: «Ой, я посплю». Я ему каждый раз говорю: «Да поспи ты, тебе же вставать скоро на тренировку». Он говорит: «Нет, я пока тебя не провожу — не успокоюсь». И вот каждый раз он меня провожает», — сказала Ромашкина в выпуске шоу YouTube-канала «Свободный Стиль».

Напомним, 24 сентября игрок железнодорожников сделал предложение Ромашкиной, а уже через месяц пара поженилась.