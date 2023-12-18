В «Арсенале» прокомментировали предстоящие матчи с «Порту» в 1/8 Лиги чемпионов

Спортивный директор «Арсенала» Эду прокомментировал жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, соперником лондонского клуба по первому раунду плей-офф стал «Порту». Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 прошла в понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

«Самое важное для нас — сохранить хороший уровень футбола. Это наша главная цель, мы хотим продолжать прогрессировать в игровых аспектах. Что касается матча с «Порту» — наши планы на матч прояснятся ближе к делу.

«Арсенал» намерен пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Но не менее важно при этом продолжать хорошо играть, демонстрировать хорошие результаты и показывать лучший футбол, на который мы способны», — приводит слова Эду Arsenal Buzz в соцсети Х (ранее Twitter).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. «Арсенал» не играл в плей-офф Лиги чемпионов уже на протяжении семи лет. В 2017 году «канониры» по сумме двух встреч уступили «Баварии» в 1/8 финала (2:10).